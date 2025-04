CINEMA

Brasil volta a Cannes com novo filme do diretor de 'Bacurau', estrelado por Wagner Moura

Kleber Mendonça Filho celebrou a novidade

Carol Neves

Publicado em 10 de abril de 2025 às 08:34

Wagner Moura em "O Agente Secreto" Crédito: Divulgação

O cinema brasileiro terá mais uma vez representação na competição principal do Festival de Cannes em 2025. "O Agente Secreto", novo filme de Kleber Mendonça Filho, foi anunciado nesta quinta-feira (10) como parte da seleção oficial do evento. O diretor pernambucano retorna ao festival seis anos após vencer o Prêmio do Júri com "Bacurau" (2019) e após sua indicação anterior por "Aquarius" (2016). >

Em suas redes sociais, Mendonça Filho celebrou a notícia: "Eu penso logo na equipe extraordinária e nas filmagens inesquecíveis que tivemos ano passado. E no elenco maravilha e em Wagner Moura, grande ator, astro e pessoa." O cineasta também agradeceu à produtora Emilie Lesclaux e aos coprodutores internacionais, além de anunciar que o filme chegará aos cinemas brasileiros no segundo semestre de 2025. >

Estrelado por Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Udo Kier, "O Agente Secreto" é um thriller de suspense ambientado nos anos 1970, entre Recife e São Paulo. Moura interpreta Marcelo, um especialista em tecnologia que busca paz na capital pernambucana em 1977, mas acaba se tornando um agente do caos. >

A 78ª edição do Festival de Cannes acontece de 13 a 24 de maio, com Juliette Binoche como presidente do júri e Robert De Niro recebendo uma Palma de Ouro honorária. A cerimônia de abertura contará com a estreia de "Missão: Impossível - O Acerto Final", com Tom Cruise e Christopher McQuarrie presentes. >

O anúncio da seleção oficial foi feito por Iris Knobloch, presidente do festival, e Thierry Frémaux, diretor-geral, que destacaram o sucesso dos filmes de Cannes 2024, como "Anora" e "A Substância", na temporada de premiações. Agora, os holofotes se voltam para as novas produções que disputarão a cobiçada Palma de Ouro no próximo ano.>

Veja a lista dos filmes em competição>

Palma de Ouro>

Sentimental Value”, de Joachim Trier

“Sound of Falling”, de Mascha Schilinski

“Romeria”, de Carla Simon

“The Mastermind”, de Kelly Reichardt

“The Eagles of the Republic”, de Tarik Saleh

“Dossier 137”, de Dominik Moll

“O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho

“Fuori”, de Mario Martone

“Nouvelle Vague”, de Richard Linklater

“Two Prosecutors”, de Sergei Loznitsa

“La Petite Dernière”, de Hafsia Herzi

“In Simple Accident”, de Jafar Panahi

“The History of Sound”, de Oliver Hermanus

“Renoir”, de Chie Hayakawa

“Alpha”, de Julia Ducournau

“Sirat”, de Oliver Laxe

“Young Mothers”, de Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

“Eddington”, de Ari Aster

"O esquema Fenício", de Wes Anderson >

Um Certo Olhar>

“The Mysterious Gaze of the Flamingo”, Diego Céspedes

“My Father’s Shadow”, de Akinola Davies Jr

“Urchin”, de Harris Dickinson

“Meteors”, de Hubert Charuel

“A Pale View of Hills”, de Kei Ishikawa

“Eleanor the Great”, de Scarlett Johansson

“Pillion”, de Harry Lighton

“L’inconnue de la Grande Arche”, de Stephane Demoustier

“Aisha Can’t Fly Away”, de Morad Mostafa

“Once Upon a Time in Gaza”, de Arab Nasser, Tarzan Nasser

“The Plague”, de Charlie Polinger

“Heads or Tails?”, de Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis >

Sessões especiais>

“Bono: Stories of Surrender”, de Andrew Dominik

“Tell Her That I Love Her”, de Claude Miller

“The Magnificent Life of Marcel Pagnol”, de Sylvain Chomet >

Cannes Premiere>

“Amrum”, de Fatih Akin

“Splitsville”, de Michael Angelo Covino

“Connemara”, de Alex Lutz

“The Disappearance of Josef Mengele”, de Kirill Serebrennikov

“Orwell”, de Raoul Peck

“The Wave”, de Sebastián Lelio >

Midnight>