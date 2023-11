Briga entre Carlinhos Maia e promoter baiano Dudu Barros tem troca de acusações e exposed de traição com garotos de programa

Carlinhos Maia e Dudu Barros. Crédito: Reprodução

O humorista Carlinhos Maia se envolveu em uma discussão na tarde deste domingo (19) que acabou envolvendo dois baianos: o influenciador e promoter Dudu Barros e o stylist Dudu Farias. No desabafo, Carlinhos admitiu ter traído o marido Lucas Guimarães inúmeras vezes com garotos de programas.



Os garotos de programa, segundo admitiu Carlinhos, eram apresentados por Dudu Farias, stylist de famosos, como Rodrigo Faro e Thiaguinho. Ele foi padrinho de casamento da união entre Maia e Lucas.

Como teve início a briga?

A briga começou após Dudu Barros revelar que havia sido desconvidado da Casa da Barra, evento que Carlinhos Maia reúne 40 influenciadores em uma mansão em Barra de São Miguel, Alagoas, com música e brincadeiras pra revelar novos produtores de conteúdo. Carlinhos Maia teria prometido levá-lo para a casa em janeiro.

Barros recebeu apoio de amigos na publicação, inclusive de Dudu Farias, que no ano passado foi apontado como pivô da separação de Carlinhos e Lucas. Após ver o comentário feito por Dudu Farias, Carlinhos gravou um desabafo e disse que era ameaçado por várias pessoas para que as traições ao marido, que, segundo ele, ocorreram no passado, não fossem reveladas na internet.

"Todos vocês sabem que no meu casamento com Lucas eu tive muitos deslizes. O próprio sabe. Muitos mesmo. E estou abrindo aqui pra vocês [seguidores], porque o que essas pessoas fazem comigo, além de praticamente me extorquirem, são más", escreveu.

Carlinhos Maia e Dudu Farias lançaram coleção de roupas juntos. Crédito: Reprodução/Alô Alô Bahia

O empresário disse que ajudou Dudu Farias e a outras pessoas em vários momentos da vida e que estava sendo vítima de uma injustiça: "Tô no meu canto, na minha cidade, trabalhando. Pra depois de ter ajudado tanto com dinheiro, seguidor, ainda ter que passar por essas coisas. Parem de me destruir, estou cansado de dar o caralho da mão, de fazer o que ninguém faz por esses vermes. Eles me fazem sentir a pior pessoa do mundo."

"Perdão, vocês não merecem isso. Mas eu tô cansado, esgotado, traumatizado. Vocês não merecem tanta baixaria, mas é isso. Me sinto livre. Podem descer o cacete em mim, já estou acostumado", finalizou.

Lucas Guimarães saiu em defesa do marido. "Esse foi o motivo da separação: ele [Farias] ajeitava garotos de programas pro meu marido. Isso não tá certo, né? Carlinhos errou feio também, mas eu conversei com Carlinhos, ficamos cinco meses separados. Decidi perdoá-lo mesmo sendo algo que me dói e me machuca até hoje, mas isso é entre eu e meu marido", afirmou Lucas.

"Um dos acordos na nossa volta era ele se afastar do stylist de machos, do padrinho de casamento miserável. Eu e Carlinhos brigamos feio, o que eu tinha pra falar dele, falei. Agora imagina você ter um padrinho que dormia na sua casa? Que você dava comida? Que você ajudava com dinheiro? Ele mostrar o catálogo de homens pro seu marido quando você não estava presente? Até hoje eu converso com Deus, como isso me dói", completou Lucas.

Também envolvido na discussão, o promoter Dudu Barros, em sua página no Instagram, publicou uma foto em que aparece ao lado de Maia e Lucas e escreveu que sempre quis a união dos dois. Em um texto, Dudu disse que amava Carlinhos e agradeceu à ajuda que recebeu dele, inclusive financeira.