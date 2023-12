Bruna Griphao é internada após se sentir mal: 'O quadro se agravou muito rápido'

A atriz e ex-BBB Bruna Griphao foi internada na quinta-feira, 14, no hospital Barra D’or, no Rio de Janeiro após se sentir mal. Bruna afirma que está com uma infecção intestinal A previsão de alta era para esta sexta-feira, 15, mas a atriz diz que talvez precise ficar mais alguns dias no hospital.



Com uma postagem no Instagram, ela contou aos seus fãs o que ocorreu:



"Gente, pra todo mundo que está perguntando: eu estou com uma infecção no intestino. Estou internada desde ontem. Talvez fique internada mais alguns dias. Depende da minha melhora. Eu comi algo que me fez mal e o quadro se agravou muito rápido. Mas está tudo bem agora, graças a Deus", escreveu.