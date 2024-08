COMEMORAÇÃO

Bruna Marquezine celebra aniversário com festa; veja fotos

Atriz completou 29 anos

Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de agosto de 2024 às 09:38

Bruna Marquezine e Letícia Colin Crédito: Redes sociais

Bruna Marquezine celebrou na noite deste sábado (10) seu aniversário. Em seu Instagram, Leticia Colin compartilhou um álbum de fotos da festa, com direito à foto com a aniversariante e com a amiga, a atriz e artista plástica Louise D’Tuani, esposa do ator, Eduardo Sterblitch.

“Cheguei. Viva ela, Bruna Marquezine”, desejou a atriz, que brilhou como Vanessa em Todas as Flores, vestindo um lenço como top, óculos de sol, calça de couro e chapéu.

O tema da festa de Bruna, que fez 29 anos no dia 4 de agosto, foi inspirado em festas juninas, com direito a barracas de prendas. A aniversariante elegeu um vestido xadrez, que combinou com bota e chapéu.

João Guilherme usou as redes sociais para parabenizar Bruna. O ator, de 22 anos de idade, publicou um vídeo aos beijos com a atriz enquanto dançam em um ambiente cheio de luzes coloridas e música ao fundo, confirmando os rumores de namoro. As informações são da QUEM.