PAIXÃO JOVEM

João Guilherme e Bruna Marquezine passeiam de iate e curtem férias em famoso hotel na Sardenha após assumirem romance

Os dois estariam mantendo um relacionamento desde junho de 2023

Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 09:07

Bruna Marquezine e João Guilherme Crédito: Redes sociais

João Guilherme e Bruna Marquezine foram fotografados juntos em mais um destino romântico internacional nesta terça-feira (6). Para celebrar o aniversário da atriz, que completou 29 anos na segunda-feira (4), a dupla curtiu um dia de sol na Sardenha, na Itália.

O casal está hospedado em um dos melhores hotéis de lá, o Pitrizza, que possui praia privativa. Projetado em 1963 pelo arquiteto italiano Luigi Vietti nas colinas da Costa Esmeralda, o Hotel Pitrizza revela um retiro discreto junto ao Mediterrâneo.

Em fotos publicadas no perfil do Instagram do filho de Leonardo, o casal recém assumido surgiu em roupas de banho em um iate. Apesar do clique não mostrar o rosto de Marquezine, internautas garantiram que se trata da estrela de Besouro Azul. “Estado de espírito do verão”, escreveu ele na legenda.

Em outra foto do carrossel, ele aparece comendo um canoli de pistache das mãos da amada. “Desejo toda felicidade do mundo pra vocês dois”, desejou um usuário nos comentários. “Meu Deus, casal mais lindo do mundo”, elogiou outra. “Ele está muito apaixonado”, palpitou outro.