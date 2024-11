FAMOSOS

Bruno Gagliasso e Gio Ewbank curtem feriado com a família em Salvador

Nas redes sociais, a família compartilhou suas visitas aos pontos turísticos

Depois, acompanhados do Secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, a família visitou espaços culturais soteropolitanos como a Casa das Histórias de Salvador, no Comércio e a Galeria Mercado, no subsolo do Mercado Modelo.

A família escolheu a Concha Acústica do TCA para encerrar o primeiro dia na capital. Por lá, acontecia o concerto Ponte Para a Comunidade, que marcou o lançamento de oito Orquestras Afrobaianas. No final do espetáculo, cada Orquestra Afrobaiana, com percussão, sopros e voz, foi entregue para organizações parceiras do projeto, como Filhos de Gandhy, Ilê Aiyê, Olodum, Malê Debalê, Banda Didá, Pracatum, Cortejo Afro e Grupo Étnico Cultural.