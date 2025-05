ENTRETENIMENTO

BTS completa 12 anos e movimenta fãs com eventos em junho

Salvador e São Paulo recebem ações especiais enquanto o grupo encerra o serviço militar

M Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 31 de maio de 2025 às 02:12

BTS volta em junho Crédito: reprodução

Junho sempre foi um mês especial para os fãs do BTS, já que o grupo comemora seu aniversário de debut no dia 13. Em 2025, eles completam 12 anos de trajetória, e neste ano, a importância cresce ainda mais com o retorno iminente dos sete integrantes, que estarão oficialmente liberados do serviço militar obrigatório, na Coreia do Sul, até o fim do mês.>

Em diversas partes do mundo, além da própria Coreia, fãs e comunidades organizam eventos e celebrações para marcar este reencontro simbólico — inclusive no Brasil, onde São Paulo vai sediar o “BTS POP-UP: SPACE OF BTS EM SÃO PAULO” de 13 de junho a 10 de agosto, no Shopping Cidade São Paulo, oferecendo produtos oficiais, exclusivos, e experiências para o fandom.>

Em Salvador, a paixão dos fãs baianos pelo BTS transformou o Cine Bangtan em um verdadeiro fenômeno na cidade. O projeto, que exibe shows do grupo de K-pop sul-coreano nas telas de cinema, chega à sua quarta edição por aqui, no próximo dia 08 de junho, no Salvador Shopping. Os ingressos, esgotados em apenas 10 horas — 287 lugares vendidos em tempo recorde —, são prova do sucesso entre o público local. A alta procura levou, pela primeira vez, à abertura de uma sessão extra do mesmo show, marcada para o dia 7 de junho (sábado), além da data principal.>

Idealizado e realizado pela publicitária e empreendedora sergipana Dayanne Stefany, o Cine Bangtan é um projeto feito de Army para Army, como são conhecidos os fãs do grupo. >

Levar esse projeto para Salvador só foi possível porque encontrei apoio genuíno dos Armys. É graças à força dessa comunidade que conseguimos realizar edições cada vez maiores e mais significativas Dayanne Stefany, criadora do Cine Bangtan

Esta edição celebra não só os 12 anos do BTS, mas também o retorno dos sete integrantes.>

Realizado pela primeira vez em Aracaju (SE) em 2022, o evento se expandiu para Salvador com o apoio da fanbase Army Salvador, liderada pela advogada Mariana Matos. Maior do segmento na cidade, o perfil divulga eventos, mobiliza fãs e facilita parcerias.>

Já participamos de diferentes ações, como arrecadação de kits de higiene para o GAACC em nome do Jimin, e temos muito orgulho de apoiar o Cine desde a primeira edição aqui. A força do Army Salvador faz toda a diferença. Nosso objetivo é conectar cada vez mais fãs do BTS em nossa cidade e proporcionar experiências únicas Mariana Matos, líder da fanbase Army Salvador

As sessões de junho exibirão o “BTS 5th Muster Magic Shop”, escolhido pelo seu significado de proximidade e acolhimento com o público. “Esse é um show que representa um refúgio emocional para os Armys, onde podemos nos sentir seguros nessa loja mágica e somos incentivados, pelos meninos, a amar a nós mesmos. É também uma forma de agradecer o carinho dos Armys da Bahia com o projeto — nada mais justo do que comemorar com esse conceito do Magic Shop”, afirma Day. >

Duas edições diferentes do Cine Bangtan: primeira sessão em 2023 e o terceiro encontro, respectivamente Crédito: arquivo pessoal

O evento já lotou salas de cinemas em todas as edições anteriores e a nova programação inclui, ainda, sorteios de itens oficiais e fanmade, fortalecendo o espírito de comunidade entre os fãs. Mais informações estão disponíveis nos perfis do Instagram @cinebangtan e @armyssalvador.>

E tem mais…

Neste sábado (31), o show de encerramento da turnê solo Hope on the Stage, de J-Hope, será transmitido mundialmente nos cinemas de diversos países. A apresentação promete emocionar fãs ao redor do mundo e consolidar a força de sua carreira solo no K-pop, inclusive em Salvador.>

E a partir do dia 7 de junho, o Brasil inteiro se une em homenagem ao BTS com o Army Day, que terá encontros do fandom em 23 cidades brasileiras, incluindo Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Porto Alegre, entre outras. A série de eventos segue até setembro e mostra como a comunidade Army se fortalece e se conecta em cada canto do país.>

Orgulho define

Motivos não faltam para comemorar. O BTS se preparou para movimentar o fandom ao longo dos meses em que estiveram cumprindo o serviço militar: álbuns individuais, turnês, documentários, eventos, programas em canais de streaming ajudaram a aplacar a saudade do Army. Além de cumprir esse objetivo principal, os lançamentos e atividades dos sete cantores ainda renderam diversas conquistar globais, muitas delas inéditas. >

Jin: Primeiro a concluir o serviço militar, em junho de 2024, Jin lançou dois álbuns solo: Happy (novembro de 2024) e Echo (maio de 2025). Este último estreou em 1º lugar na Billboard World Albums e vendeu mais de 720 mil cópias nas primeiras 24 horas. Ele também anunciou sua primeira turnê solo mundial, a RunSeokjin Ep. Tour, que começa em 28 de junho em Goyang, Coreia do Sul, e passará por cidades da Ásia, América do Norte e Europa.>

J-Hope: Concluiu o serviço militar em outubro de 2024 e embarcou em sua primeira turnê solo mundial, Hope on the Stage, que começou em fevereiro de 2025 e termina no dia 14 de junho. A turnê passou por 15 cidades na Ásia e América do Norte, totalizando 33 shows. J-Hope também anunciou o single "Killin' It Girl", com lançamento previsto para o próximo dia 13, coincidindo com o aniversário de estreia do BTS.>

RM: Seu álbum Right Place, Wrong Person, lançado em 2024, foi aclamado pela crítica, aparecendo em listas de melhores do ano da Billboard, Rolling Stone India e HYPEBEAST. O trabalho mistura hip-hop alternativo, jazz progressivo e pop experimental e rendeu um documentário premiado em diversos festivais pelo mundo.>

Jimin: Reconhecido como o único idol com três honrarias nacionais na Coreia do Sul, Jimin mantém projeção internacional, conquistando diversos números nos charts. "Who" foi a música de K-pop mais ouvida no Spotify em 2024, acumulando 1,6 bilhão de streams em apenas 270 dias. Liderou a lista Global Impact da Spotify Coreia com cinco faixas entre as mais ouvidas fora do país, incluindo "Be Mine" e "Slow Dance". Manteve-se por 90 semanas consecutivas no topo do ranking de artistas mais ouvidos no Spotify Coreia, um recorde inédito. >

Jungkook: "Seven" foi oficialmente reconhecida como Canção do Ano (Daesang) no Asia Star Entertainer Awards 2025, marcando o primeiro Daesang solo de Jungkook. A música também foi a segunda mais ouvida no Spotify entre os singles de K-pop em 2024, atrás apenas de "Who", de Jimin. >

V (Taehyung): Durante seu serviço militar, V segue batendo recordes no Instagram, onde sua conta registra a maior taxa de engajamento (20,2%) entre todas as contas globais. Ele lidera rankings de curtidas e comentários e está listado entre os 1000 influenciadores mais influentes do mundo, sendo o asiático mais bem colocado. V deve ser liberado do serviço militar em 10 de junho.>

Suga (Agust D): A turnê mundial "D-DAY" arrecadou US$ 57,2 milhões em 28 shows, tornando-se a turnê solo de rapper asiático de maior bilheteria global. O filme-concerto "SUGA│Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE" arrecadou US$ 10,16 milhões em bilheteria global, sendo o filme de concerto de K-pop solo mais lucrativo de 2024. >