TEM NA BAHIA

Burger King de graça para advogados termina hoje (15)

Campanha acontece em todo país

Termina nesta quarta-feira (15) a ação promocional do Burger King que dá um sanduíche de graça para advogados membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Na Bahia, a ação acontece em Salvador, Lauro de Freitas e Barreiras.

As lojas participantes são: na capital, o BK da Av. ACM, Av. Manoel Dias da Silva e Av. Octávio Mangabeira, em Lauro, ocorre na loja da Av. Santos Dumont, além da unidade única em Barreiras. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram filas enormes de carros com motoristas à espera do lanche especial.