Buscas por Ludmilla aumentam nos EUA após show no Coachella 2024

Após o show no Coachella, a cantora Ludmilla teve um aumento de buscas nos Estados Unidos, de acordo com o Google Trends

A cantora Ludmilla fez sua primeira apresentação no festival Coachella, nos Estados Unidos, e se tornou a primeira afro-latina a subir ao palco do evento. Mas além do marco, o show do último domingo, 14, aumentou as buscas pelas cantora no país.