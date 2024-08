CLÁSSICO

'Cabocla': relembre a história da novela que ganha reprise na Globo

A trama é baseada no romance homônimo de Ribeiro Couto adaptado por Benedito Ruy Barbosa e escrita em colaboração com as filhas Edmara Barbosa e Edilene Barbosa para ser exibida originalmente na faixa das 18h. Esta é a terceira adaptação da obra para a TV - a primeira, de 1959, foi ao ar na TV Tupi.

O enredo gira em torno do amor entre a jovem cabocla Zuca (Vanessa Giácomo, em sua estreia como protagonista) e o advogado carioca Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira). Ambientada em 1918, a novela envolve o espectador em um mescla de romance regado a disputas políticas e o cotidiano do Brasil rural, trazendo à tona conflitos de classes e paixões.

Ao longo dos capítulos, o público vivencia as intensas emoções e conflitos que vão além do romance principal. Enquanto Zuca e Luís Jerônimo enfrentam as barreiras sociais e o ciúme do noivo da moça, Tobias (Malvino Salvador), a novela explora as disputas políticas entre os coronéis Boanerges (Tony Ramos) e Justino (Mauro Mendonça), duas figuras poderosas da região.