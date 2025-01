ARENA FONTE NOVA

Caetano e Bethânia: ainda há ingressos para o show do dia 8? Confira

Estão esgotados pista premium, cadeiras inferiores oeste e leste, lounge premium e cadeira intermediária leste

Tharsila Prates

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 16:42

Bethânia e Caetano durante a apresentação Crédito: Divulgação

A pouco mais de uma semana para o último show de Caetano Veloso e Maria Bethânia em Salvador, ainda dá tempo de garantir um lugar na Arena Fonte Nova, no dia 8 de fevereiro. Restam ingressos na pista comum, incluindo entrada solidária e meia-entrada, e também nas cadeiras superiores. >

Os valores variam de R$ 125 a R$ 320. Assinantes do CORREIO poderão pagar R$ 150 (esses preços não incluem a taxa cobrada pela empresa responsável, a Ticketmaster). >

Além da internet, os fãs poderão comprar, no dia do evento, nas bilheterias norte e sul da Arena. Até um dia antes da apresentação (7 de fevereiro), as vendas também estarão sendo feitas na loja South, do Salvador Shopping. >

Para este show, a produção criou o camarote Bahia com H, com vista panorâmica e serviço all inclusive, com benefícios chiquérrimos: entrada exclusiva, banheiros exclusivos, recepção VIP, segurança exclusiva e sinalização personalizada.>

No buffet, haverá pães artesanais, pãozinho delícia com recheio, salgados, como coxinha de moqueca e quibe na canela com geleia de pimenta. Para beber, estão entre as opções água de coco, cerveja, vinho e espumante. Tudo por R$ 1.460. No site, não há links para a compra desse camarote, mas informações podem ser obtidas no e-mail: [email protected] e pelo telefone (71) 99224-6717.>

Esgotado>

As áreas que já estão esgotadas para o show são a pista premium, as cadeiras inferiores oeste e leste, o lounge premium e a cadeira intermediária leste.>

Como no primeiro show, a produção montará dois supertelões e pede que as pessoas vão ao estádio com antecedência.>