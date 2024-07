PELO BRASIL

Caetano faz contagem regressiva e compartilha ensaio para turnê: 'Preparados?'

Primeiro show será em 3 de agosto, no Rio

Em contagem regressiva para o início da turnê, Caetano Veloso compartilhou nas redes sociais as gravações do ensaio com Maria Bethânia. "Os ensaios estão a todo vapor! Faltam 19 dias para a estreia da nossa turnê #CaetanoEBethânia! Preparados?", escreveu na legenda. A publicação foi feita na segunda-feira (15).