PRESENÇA ILUSTRE

Caetano Veloso confirma participação em show “Xande canta Caetano” em Salvador

Baiano vai subir no palco na estreia

Da Redação

Publicado em 20 de maio de 2024 às 12:00

Xande e Caetano Veloso Crédito: Divulgação

A estreia da turnê “Xande canta Caetano” vai ser marcada por um encontro único especial: o cantor Xande de Pilares vai receber no palco da Concha Acústica do TCA, no dia 2 de junho, o baiano Caetano Veloso.

A turnê celebra a trajetória musical do baiano e vai ter na estreia, a presença do artista, que é um dos nomes mais importantes da música popular brasileira.

O cantor iria assistir a estreia da turnê em sua homenagem da plateia, mas resolveu presentear o público baiano e Xande de Pilares com uma participação mais que especial.

A apresentação será dirigida por Regina Casé e, no repertório, canções como “Luz do Sol”, “Tigresa”, “Alegria, Alegria”, “Gente”, “Lua de São Jorge” e outros hits que fazem parte da carreira do artista, serão cantadas.

Os ingressos estão sendo vendidos na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site. A apresentação da turnê “Xande canta Caetano” em Salvador está sendo realizada pela Salvador Produções.