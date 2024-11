OPS

Caetano Veloso erra questão sobre música dele mesmo no Enem

Resultado oficial foi divulgado e resposta considerada correta não é a mesma indicada pelo artista

Após ser citado em questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o cantor Caetano Veloso, de 82 anos, tentou responder à pergunta da prova, mas errou. Em vídeo nas redes sociais, o artista respondeu que teria marcado a letra "A" durante o teste, mas o gabarito oficial, divulgado nesta quinta-feira (14), apontou a "C" como a alternativa correta.

À época, a lenda da MPB recebeu a pergunta com entusiasmo: “Será que eu acertei? A questão do Enem deste ano veio com um texto da autora Tati Bernardi, citando músicas de minha autoria: 'Qualquer Coisa', 'Sampa', 'Lindeza' e 'Samba de Verão' (de autoria de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle)! É seguro dizer que essa foi um pouco mais fácil do que a do ano passado?", escreveu em uma publicação nas redes sociais. Em seguida, Caetano respondeu que marcaria a alternativa "A", que indicava o recurso utilizado no texto como intertextualidade.