AMOR

Caetano Veloso faz 82 anos e é paparicado por Paula Lavigne com vídeo de momentos íntimos

Artistas saudaram a esposa do cantor do mpb

A empresária e esposa do cantor e compositor parabenizou o aniversariante, com um vídeo com momentos de intimidade e do cotidiano dos dois. “Vovô, nós te amamos muito. Parabéns!”, escreveu na legenda.

“Feliz aniversário meu irmão. Saúde, vida, lindas canções, vitórias em seu caminho. Feliz de dividir o palco com você, hoje. Quando pequenos dividimos os galhos das mangueiras do quintal de nossa casa, a música pra aprender, hoje o mesmo prazer e confiança. O trapézio e a música”, derreteu-se a irmã Maria Bethânia, com quem estreou turnê nacional no último sábado (3), no Rio de Janeiro.