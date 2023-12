Caetano Veloso lota a Concha em 1° de três shows que fará em Salvador antes das férias

Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

Com capacidade para 5 mil pessoas, a Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) ficou pequena para os milhares de fãs de Caetano Veloso, que foram ao espaço conferir a primeira das três apresentações que ele faz na cidade, nesta sexta-feira (15), trazendo de volta a turnê ‘Meu Coco’, que estreou nacionalmente no ano passado. Vestido todo de branco, Caetano subiu no palco por volta das 19h10, cantando Avarandado. Em seguida, veio a canção que dá nome a turnê. Mas foi com Reconvexo que ele mostrou que tem ginga, sambou miudinho e fez todo mundo cantar junto: "Quem não rezou a novena de Dona Canô/ Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor/ Quem não amou a elegância sutil de Bobô/ Quem não é recôncavo e nem pode ser reconvexo".

Durante o concerto, a plateia voltou com os gritos de 'senta, senta'. Em resposta, Caetano brincou: "eu não vou sentar". Depois, o artista saiu do tom de brincadeira e falou que, se alguém estivesse atrapalhando algum dos presentes que estivesse sentado atrás, ele não sabia como resolver esse problema da Concha.

Inicialmente, o cantor faria só uma apresentação no sábado (16) e outra no domingo (17), mas após os ingressos esgotarem, ele acabou ampliando a apresentação em mais um dia. Os ingressos começaram a ser vendidos em junho, com valores entre R$ 110 e R$ 370, a depender do setor e se é meia ou inteira. Ano passado, o show foi realizado em apresentação única, no dia 5 de novembro.

Caetano Veloso traz ao público uma experiência única com o show "Meu Coco", indo além do novo álbum. Com detalhes cinematográficos, a performance une peças marcantes e obras que registram momentos históricos de sua carreira. “No show 'Meu Coco', procuro juntar peças marcantes do álbum com obras que registrem momentos históricos do meu trabalho. Mas, com o caráter de roteiro quase cinematográfico que nunca me abandona quando projeto um espetáculo. Penso na sequência de canções como quem está diante de uma moviola - ou de um aplicativo de 'edição', que é como se chama hoje a montagem”, informou Caetano, na divulgação da turnê. No início de junho, o artista comentou que a turnê pode ser a última que ele fará ao redor do mundo.

Depois da apresentação de domingo, o artista entra de férias e só volta a se apresentar no dia 1 de março, em Porto Alegre, depois seguirá com a turnê para os Estados Unidos. Até lá, quer descansar bastante na Bahia. Antes mesmo das férias começarem, ele já mandou um recado: quer sossego. "Tenho 81 anos e venho de uma série de atividades super puxada. Peço aos meus amigos, colegas, conhecidos e desconhecidos que considerem minha decisão de descansar o que me é necessário", avisou, em postagem no Instagram.