Caetano Veloso tem shows adiados por problema de saúde

Crédito: Globoplay

O cantor Caetano Veloso teve que adiar os shows programados para este final de semana em Porto Alegre-RS por orientação médica. De acordo com a organização do evento, o artista baiano de 81 anos está com uma gripe forte e febre alta, impossibilitando a apresentação nos dias 19 e 29 de agosto.



O comunicado foi divulgado pelo Auditório Araújo Vianna, palco dos shows, nesta quinta-feira (17). Assim, a orientação foi que o artista ficasse em repouso até a sua recuperação plena.

De acordo com a organização do evento, novas datas das apresentações serão anunciadas em breve, garantindo ainda que todas as entradas adquiridas anteriormente continuarão valendo, sem a necessidade de qualquer troca. Caetano apresentaria mais uma edição do show Meu Coco, em turnê para divulgar o trabalho lançado em 2021.