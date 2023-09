Calcinha Preta volta a Salvador para gravar novo DVD após 20 anos

A gravação do primeiro DVD da Calcinha Preta, que aconteceu em Salvador em 13 de setembro 2003. O show foi realizado no Parque de Exposições e reuniu mais de 120 mil pessoas.

Em sua última entrevista, a cantora Paulinha Abelha relembrou o momento no Podpah. "A gente parou a Paralela, interditou. Uma das coisas mais lindas do mundo", contou Paulinha. Na época, a banda tinha oito anos e a gravação de DVDs não era comum no mundo do forró. "Naquela época, o empresário foi muito ousado. Ele disse: 'Rapaz, acho que a gente agora tem bagagem para fazer um DVD", relembrou a cantora que faleceu em fevereiro do ano passado.