'Caldeirão com Mion' volta com a 'cara' do apresentador

Cenário com cores extravagantes e quadros novos refletem a personalidade do VJ revelado na MTV, há 24 anos

Publicado em 12 de março de 2024 às 09:36

Mion vai apresentar o Caldeirokê, uma competição envolvendo o karaokê Crédito: Paulo Barros/Globo

Desde que despontou na MTV, no início dos anos 2000, o apresentador Marcos Mion chamava a atenção por seu jeito meio espalhafatoso, o que, no fim das contas, era a sua grande virtude e se tornou sua grande marca. Falava muito, gesticulava demais, ria à toa... e foi isso que o fez conquistar o país e se tornar uma das maiores audiências da emissora musical.

Passados cerca de 25 anos, Mion tem quase 45 anos de idade, é pai e está na maior emissora do país. Muita coisa mudou, mas a essência do velho "Mionzera" - como é chamado de um jeito carinhoso - continua a mesma: é aquele eterno adolescente brincalhão, divertido e sorridente. E que às vezes adora se vestir de um jeito meio extravagante.

Por isso, o cenário do programa Caldeirão com Mion, exibido aos sábados na Globo/TV Bahia, passou por algumas transformações e agora está com uma cara tão alegre quanto seu apresentador. Há cores por todos os lados, luzes de néon e até a logomarca da atração vespertina mudou, para refletir o alto astral do apresentador. E o espectador vai perceber isso tudo neste sábado (16), quando estreia a nova temporada do Caldeirão, em torno das 16h.

E as novidades, claro, não estão restritas ao visual: há também quadros novos, como o Caldeirokê, que tem o clima alegre e descontraído dos karaokês que acontecem nas reuniões entre amigos. Toda semana, dois artistas se enfrentam naquele palco e cada um monta sua equipe. Um dos embates, por exemplo, será entre o time de Tatá Werneck e o de Rafael Portugal.

O CORREIO assistiu a uma demonstração da brincadeira e assegura que é bem divertido. Jornalistas e influenciadores foram convidados para participar do quadro, mas o repórter que assina este texto não teve coragem de pagar aquele mico. Duas convidadas subiram no palco e cantaram Whisky a Go Go - sucesso do Roupa Nova - e Festa, clássico de Ivete Sangalo. O participante canta sozinho, mas na hora do refrão - que, claro é o melhor - pode pedir a ajuda dos companheiros de equipe. Aí, é aquela gritaria!

O novo cenário, repleto de néon e cores extravagantes Crédito: Leo Rosario/divulgação

E nada de escolher o que vai cantar: o líder do time aponta um dos seis microfones coloridos e dali sai a surpresa, que tende a ser uma música bem popular e muito cantada nos karaokês Brasil afora, como O Amor e o Poder ou Como os Nossos Pais. No encontro com a imprensa, a banda levantou uma plaquinha, em tom de brincadeira: "Proibido cantar Evidências", em referência ao maior sucesso dos karaokês no país.

As apresentações, claro, passam pela avaliação de uma banca de jurados, liderada por Lucas Lima e mais duas pessoas que se revezam. No dia em que o CORREIO foi convidado, havia uma plaquinha na mesa com o nome da baiana Majur, que em breve deve aparecer no júri.

Com as novidades apresentadas, Mion parecia uma criança diante de um novo brinquedo que ganhou de Natal. "Eu gosto muito disso. Eu sou cria dos grandes comunicadores de auditório e tenho orgulho de ser cria deles. Tenho orgulho também de ser o mais jovem apresentador a ser criado com a TV aberta", dizia, com orgulho transparente. "O povo brasileiro isso no DNA. Tem o programa de auditório como parceiro, porque é um momento de encontro e diversão, com a família reunida. Cresci nisso e posso fazer parte deste universo!", celebrou o apresentador.

Mas não é só o cenário que tem a "cara" de Mion: as atrações do programa também refletem seus desejos e suas experiências pessoais. É o que vai se ver, por exemplo, no quadro Arte Transforma, que vai dar a artistas PcDs (pessoas com deficiência) a oportunidade de mostrar suas criações em rede nacional. A ideia surgiu a partir de uma participação de Romeu, filho de Mion, que no ano passado dançou ao som da música Jailhouse Rock', de Elvis Presley.

O garoto, de 18 anos, é o filho mais velho do apresentador e é autista. “Ter o reconhecimento da plateia e o alcance da Globo para validar as manifestações artísticas deles é algo que pode mudar suas vidas! É um verdadeiro incentivo e reconhecimento. É meu quadro preferido”, diz Mion.