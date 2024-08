VEJA LISTA

Camarote Brahma anuncia atrações para o Carnaval de Salvador 2025

Silva, Zé Neto e Cristiano e Lauana Prado são alguns dos nomes apresentados

Alô Alô Bahia

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 14:16

Camarote Brahma Crédito: Divulgação

O Camarote Brahma, localizado no Circuito Barra-Ondina, chegará a sua terceira edição no Carnaval 2025 de Salvador. O espaço acaba de anunciar as atrações que farão parte da festa: Silva, Zé Neto e Cristiano, Lauana Prado e Tarcísio do Acordeon.

Além dos nomes inéditos, o Camarote Brahma Salvador também vai receber artistas veteranos no palco montado dentro do espaço. Já foram confirmados shows dos cantores Bell Marques, Léo Santana, Claudia Leitte, Durval Lelys, Xanddy Harmonia e Tuca Fernandes, assim como do grupo Menos é Mais.

Situado na frente do Clube Espanhol, na altura do Morro do Gato, o Camarote Brahma Salvador oferece uma vista privilegiada para os principais blocos e artistas que animam a rua da folia baiana. Assim como em 2024, os foliões contarão com o Mirante Superview, que terá mais de 100 metros. Além disso, a boate será ampliada e ganhará um line up exclusivo com grandes nomes da música eletrônica, que serão divulgados em breve através do Alô Alô Bahia.

O camarote, que conta com serviço all inclusive, atrai celebridades durante a folia baiana. Nomes como o da atriz Deborah Secco – embaixadora do espaço em 2024 -, das dançarinas Lore Improta e Sheila Mello, Gabi Martins, Erika Januza e Marina Ferrari já curtiram o espaço.