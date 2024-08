FESTA

Olodum anuncia ensaio especial de Carnaval no Pelourinho

O Bloco Olodum realizará, no dia 18 de agosto, mais um ensaio para o Carnaval 2025. A festa será às 14h, no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, e homenageará os 226 anos da Revolta dos Búzios, um dos marcos da luta pela liberdade no Brasil.