PUXADOR DE TRIO

Tom Kray, ex-Tomate, revela dificuldade para tocar no Carnaval de Salvador

Um dos maiores puxadores de trio elétrico, Tomate, agora assinando com nome de Tom Kray, revelou a dificuldade que tem sido para conseguir tocar no Carnaval de Salvador.

No último sábado (20), durante o Fortal, a micareta de Fortaleza, Tom conversou com o colunista Osmar Marrom em relação à falta de oportunidade que vem enfrentando a cada ano para colocar o caminhão na rua, mesmo tendo demanda. Questionado sobre conseguir cantar no Carnaval de 2025, Tom desabafou.

Em seguida, o puxador do bloco Fissura explicou que, na verdade, já é uma vitória conseguir encaixar o trio na rua, mas pretende estar na maior festa de rua do mundo, mesmo com as dificuldades, sem citar os problemas.