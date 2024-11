NEGRITUDE NOS CINEMAS

Camila e Antônio Pitanga palestram em Harvard divulgando filme sobre a Revolta dos Malês

O filme tem previsão de estreia no ano que vem e conta com Antônio Pitanga na direção

Anna Luiza Santos

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 16:59

Crédito: Reprodução

A atriz Camila Pitanga usou as suas redes sociais nesta segunda-feira (18) para compartilhar registros da viagem com seu pai, Antônio Pitanga, na Universidade de Harvard. A dupla está nos Estados Unidos para participar de um debate sobre o filme ‘Malês’.

‘Malês’ tem previsão de estreia para 2025 e é um projeto baseado no livro do historiador João José Reis. Abordando a Revolta dos Malês, o maior levante organizado por pessoas negras escravizadas no Brasil, o filme tem a direção e interpretação de Antônio Pitanga.

“E chegamos em Harvard! A convite do Programa de Estudos Brasileiros do Centro David Rockefeller para Estudos Latino-Americanos (DRCLAS) da Universidade de Harvard, Malês chega com seu levante! Fomos recebidos pelo professor Sidney Chalhoub, diretor do Departamento de História de Harvard, que conduziu nosso papo junto a uma plateia vibrante“, escreveu na legenda.

Ela continuou, revelando um objetivo coletivo: "O debate foi quente, queria ter mais alguns dias para trocar mais. Mas como diz no filme Iyá Nassô: 'O tempo se alarga para fazer caber todas as nossas histórias.' Que venham novos voos com Malês! Obs: Temos o sonho de fazer Malês chegar à comunidades quilombolas do nosso Brasil. Evoé 2025!"

Em entrevista ao Diário Carioca, o ator e diretor ressaltou a importância de revisitar a história do país por meio do cinema.