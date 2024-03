PASSOU MAL DURANTE GRAVAÇÕES

Camila Pitanga é internada com pneumonia e faz alerta sobre doença

A atriz Camila Pitanga foi internada após passar mal durante as gravações do seu próximo trabalho. De acordo com publicação em seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 26, a artista carioca afirmou ter sido diagnosticada com pneumonia assintomática.