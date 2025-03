ENTRETENIMENTO

Cantor baiano tem música entre as mais tocadas neste Carnaval

Balanço oficial do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) deverá ser divulgado em maio

Tharsila Prates

Publicado em 5 de março de 2025 às 21:26

J. Eskine faz sucesso com Resenha do Arrocha Crédito: Divulgação

O balanço das músicas mais tocadas durante o Carnaval, elaborado pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), só deverá ser divulgado em maio, mas rankings de plataformas como YouTube e Spotify dão pistas dos sucessos que estiveram na cabeça do povo nesta folia.>

O cantor baiano Jonathan Esquine, o J. Eskine, segue liderando a lista do Spotify, com sua 'Resenha do Arrocha'. A música esteve no topo no sábado e domingo de Carnaval e está nessa posição desde o dia 25 de fevereiro. É uma mistura de pagodão baiano e arrocha, lançada em novembro passado e já tem 91 milhões de reproduções.>

A 'Resenha do Arrocha' entrou também no repertório de artistas como Nattan e Anitta. Em janeiro, o cantor foi um dos convidados da 1º edição de 2025 do ensaio da cantora, realizado em São Luís (MA). Sob gritos do público, Eskine cantou ao lado de uma das artistas brasileiras mais famosas da atualidade.>

Anitta, aliás, também está no top 3 do Spotify com 'Sei que tu me odeia'. Na posição nº 14, está outra música de J. Esquine: 'Resenha de ex-love'. A letra diz: "Nem adianta se arrepender/ Foi você que escolheu sofrer/ Quando eu quis amor, cê quis prazer/ Só queria um pererê-pe-pê". Em 15º lugar, outro baiano, quer dizer, uma baiana: Simone Mendes, com a sua 'Me ama ou me larga'.>