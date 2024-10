CELEBRANDO O AMOR

Cantor João Gomes se casa com Ary Mirelle em Recife

Casal celebrou o casamento na tarde de segunda-feira (21), no Castelo de Brennand, na presença de vários famosos

Da Redação

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 22:29

João Gomes e Ary Mirelle se casam Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Em uma cerimônia luxuosa para 350 convidados realizada no Instituto Ricardo Brennand, também conhecido como Castelo de Brennand, em Recife (PE), o cantor João Gomes se casou com a influenciadora Ary Mirelle. Ambos com 22 anos, os dois estão juntos desde 2022 e são pais do pequeno Jorge, de 9 meses, único filho deles.

Na presença de amigos, familiares e muitos famosos, o casal trocou os votos, as alianças e um grande beijo. Xand Avião e sua esposa, Isabelle Timóteo, Gabriel Farias e a influenciadora Gkay estavam entre os convidados.

João entrou na igreja acompanhado pela mãe, Kátia Gomes e, em seguida Ary, desembarcou do carro, acompanhada do pai, Sebastião Balbino, e do padrasto, Aldrino Gomes. Para o grande dia, Ary escolheu um vestido de noiva sem alças assinado pela estilista espanhola Rosa Clará, já João Gomes vestiu peças da marca New Garden.

Conhecido como Castelo de Brennand, o espaço cultural está situado no bairro da Várzea, no Recife, Pernambuco. Os atores globais Thaila Ayala e Renato Góes se casaram no mesmo local em outubro de 2018.

João e Ary Mirelle estão juntos desde 2022, mas só assumiram o relacionamento publicamente no começo de 2023. Após quatro meses, eles terminaram, mas reataram logo depois. Cerca de um mês após a reconciliação, o casal anunciou a gravidez do filho, Jorge, que nasceu em janeiro deste ano.

João Gomes e a noiva compartilharam os bastidores da cerimônia nas redes sociais e o compositor de forró e piseiro anunciou em um storie singelo: “casados”.