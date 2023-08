Capital Inicial faz show em Lauro de Freitas neste sábado (19)

O Capital Inicial faz show neste sábado (19), a partir das 20h, no Armazém Conventio, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A noite ainda contará com shows dos grupos A Feira, Kingsmen e DJ Lucas Bianco. Os ingressos estão à venda por preços de R$ 140 a R$ 290.



O evento faz parte da turnê 'Capital 4.0', que teve seu pontapé inicial no palco do Rock in Rio, em 2022, e tem percorrido diversas cidades do país. Com Dinho Ouro Preto nos vocais, Yves Passarell na guitarra, Flávio Lemos no baixo e Fê na bateria, o quarteto mantém a essência do rock candango que os consagrou, proporcionando um espetáculo único e cheio de energia. Com um repertório repleto de clássicos e novas versões, a lendária banda de rock promete contagiar diferentes gerações.