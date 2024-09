SUCESSO DOS ANOS 90

Carla Perez e Scheila Carvalho dançam juntas em show de Xanddy Harmonia em Salvador; veja vídeo

Quem disse que domingo elas não vão? Elas vão, sim, e ainda descem até o chão! Carla Perez e Scheila Carvalho requebraram ao som de sucesso do É o Tchan. O encontro das dançarinas aconteceu neste domingo (22), durante o show de Xanddy Harmonia, na Casa Pia de São Joaquim, em Salvador.

No vídeo, Xanddy Harmonia anuncia a chegada das duas: “Senhoras e senhores, Carla Perez e Scheila Carvalho”. Vestidas de branco, elas sobem ao palco e são ovacionadas pelo público.

Depois, o baiano começa a cantar o hit “Paquerei”, do É o Tchan: “Tira a cadeira e abre a roda, menina, é hora de quebrar”. Enquanto isso, Carla e Scheila se divertem, sambam na ponta do pé, rebolam e vão até o chão.

“O samba de roda é verdadeiramente onde tudo começou. Eu arrisco dizer que foi nele que a música despertou em mim. Eu lembro que era criança, uns 8 anos, e tinha um samba acontecendo, samba de roda ou samba duro, na Ladeira do Canto da Cruz, na Soledade, e aquilo fazia meus olhos brilharem o coração acelerava, não tinha jeito”, disse o cantor em entrevista ao Alô Alô Bahia.

