Compadre Washington teria abandonado filho e negado pensão, afirma ex-namorada

Integrante do grupo É o Tchan, o cantor Compadre Washington virou assunto na internet após ser acusado pela ex-namorada, Débora Costa, de abandonar o próprio filho e não pagar a pensão alimentícia.

Segundo a mãe do menino de 14 anos, em conversa ao Domingo Espetacular, da Record, o adolescente desenvolveu problemas de saúde por não ter recebido carinho do pai em mais de uma década de nascimento.

Na entrevista, Débora, que é técnica de enfermagem, contou que namorou com o cantor durante quatro anos, dos 23 aos 27 anos, e não tem como confirmar que foi um relacionamento sério porque o artista não expôs para ninguém.

"[Ele me disse:] 'Olha, a banda não está fazendo show. Tem algum problema depositar a metade da pensão e aí, quando voltar a fazer show, a gente resolve tudo direitinho?'. [Eu falei:] 'Beleza, por mim, tudo bem'", contou.

Após o fim da pandemia, os shows voltaram e Compadre não retomou com as pensões completas, além de não procurar o filho. O menino, por ser menor de idade, não teve a identidade revelada, mas comentou com a reportagem que não sente saudade.