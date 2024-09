RAINHA

Ivete Sangalo fala de carreira em entrevista ao Fantástico: ‘Música é um colágeno muito eficiente’

A cantora baiana Ivete Sangalo participou do Fantástico, neste domingo (22). Em entrevista para Maju Coutinho, ela recordou o início da carreira, ainda na Banda Eva, e comentou sobre um elogio que recebeu de Maria Bethânia.

“Uma voz muito poderosa e muito interpretada, divertida, com alegria, com pico e fiquei apaixonada. E coloquei num espetáculo que eu estava fazendo aqui no Rio e falei mesmo: essa menina vai ganhar o mundo. Não deu outra, boca boa”, disse Bethânia.