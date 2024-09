FAMOSOS

Grávida e com câncer terminal, Isabel Veloso decide escrever cartas para o seu bebê

A jovem Isabel Veloso, de 18 anos, decidiu garantir que seu filho, Arthur, saiba o quanto é amado. Para isso, ela tomou a decisão de escrever cartas para o pequeno, que ainda está no ventre dela.

Grávida de quatro meses do seu primeiro filho e portadora de um câncer que não tem cura, a influenciadora digital tem registrado as mensagens em um caderno especial.

Ela explicou que optou por escrever as mensagens como uma forma de seu filho sentir o amor dela por ele, caso ela não esteja presente no futuro dele devido à sua doença.

“Quero deixar algo para ele lembrar que foi e é muito amado”, afirmou Isabel, mencionando que deseja que o filho cresça ciente do carinho da mãe, independentemente do tempo que ela tenha.

Em março deste ano, Isabel chegou a receber a previsão de 4 a 6 meses de vida. Em abril, ela se casou e em agosto anunciou a gravidez. Apesar da previsão, ela contou aos seguidores que seu tumor que tem ao redor do coração, antes com 17 cm, agora está com apenas 0,6 mm, o que aumenta a expectativa de vida. O câncer, contudo, não tem mais tratamento curativo.