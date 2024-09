VAI DEVOLVER OS PIX

Isabel Veloso revela que vai ressarcir seguidores após golpes na web: 'Só gravei um vídeo'

Tudo começou quando ela, pelo Instagram, anunciou alguns perfumes por R$ 99. Além do valor não condizer com a realidade, os produtos nunca foram entregues.

“Eu também caí em um golpe. Mas os perfumes ainda estão no prazo de entrega. Mesmo assim, quem se sentiu lesado terá o prejuízo ressarcido”, declarou a influencer.

Isabel explicou que seus advogados estão trabalhando no caso e criou um e-mail para que as pessoas possam entrar em contato com seus representantes.