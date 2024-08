DOENÇA

Médica de Isabel Veloso se pronuncia após polêmica: ‘Tumor está crescendo lentamente’

"Isabel é paciente em cuidados paliativos, mantém seu acompanhamento e, por isso, apresenta estabilidade no quadro", explicou

Alô Alô Bahia

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 19:49

Isabel Veloso Crédito: Reprodução

Melina Branco, médica de Isabel Veloso, usou as redes sociais nesta quarta-feira (28) para fazer um esclarecimento. Ela se manifestou após dizer em uma entrevista que a jovem, de 18 anos, não está em estágio terminal, mas, sim, em cuidados paliativos. Com isso, sua paciente passou a ser acusada nas redes sociais de mentir sobre sua doença.

“Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ‘cuidado paliativo é uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam uma doença grave e ameaçadora da vida por meio da prevenção, do alívio do sofrimento, da identificação precoce e do tratamento impecável da dor e de outros sintomas e problemas físicos, psíquicos, sociais e espirituais'”, começou dizendo.

“Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin em 2021. Ela realizou inúmeros tratamentos quimioterápicos com oncologistas, porém, não teve sucesso. No final de 2023, ela apresentou remissão do tumor, mas, infelizmente, ele voltou a crescer em 2024″, acrescentou.

De acordo com a médica, Isabel a procurou no início de 2024. “Eu a diagnostiquei como uma paciente em cuidados paliativos. Ela é, sim, portadora do câncer; o tumor existe. Porém, o tumor está crescendo mais lentamente do que a Medicina previu”, explicou.

“Na época, a equipe de Oncologia dela previu, de acordo com o crescimento inicial do tumor, que ela teria, em média, seis meses de vida. Porém, isso é apenas uma expectativa médica. Portanto, Isabel Veloso é, sim, uma paciente em cuidados paliativos, mantém seu acompanhamento e, por isso, apresenta estabilidade em seu quadro clínico”, concluiu Melina.

Ontem (28), a jovem rebateu as críticas e afirmou que levaria o caso para a Justiça. “Qual o dificuldade de interpretação, meu povo? A cada comentário ridículo que é crime, afirmo de novo que irão responder judicialmente. Cansei de ser sempre a boazinha. Acham que cuidados paliativos são para pacientes que possuem probabilidade de cura”, declarou Isabel, que anunciou recentemente que espera um filho.