VIVA O AMOR

Dona Déa se emociona e lembra de Paulo Gustavo durante casamento em Salvador; veja vídeo

Ela lembrou ainda da luta contra o preconceito que o filho sofreu por ser gay

Alô Alô Bahia

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 08:51

Dona Déa se emociona em casamento gay Crédito: Redes sociais

Em Salvador, Dona Déa Lúcia, mãe do saudoso humorista Paulo Gustavo, se emocionou ao lembrar do filho durante o casamento de Paulo Tardivo e Tiago Pessoa, que ocorreu na noite desse sábado (21). A cerimônia aconteceu no Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Em cima do palco, Dona Déa contou que conheceu o perfil de Paulo e Tiago logo quando perdeu o filho, em 2021 e passou a acompanhar a rotina da família. No Instagram, o casal mostra a rotina com os dois filhos.

“Eu conheci os meninos na internet, num momento muito duro da minha vida, porque eu tinha perdido meu filho. E comecei a acompanhar essa família e toda vez que eu estava muito arrasada, eu ia no Instagram e ficava vendo eles. Até que um dia eu mandei uma mensagem”, contou.

Ela lembrou ainda da luta contra o preconceito que o filho sofreu por ser gay, e que pretende continuar lutando contra a homofobia. “Graças a Deus, até o último dia da minha vida vou brigar pra cada um poder ser feliz e amar quem quiser. Como eu sempre dizia, como eu fiz com meu filho. Um homem tem que ser um homem de fé, digno, corretor, trabalhador, cumpridor dos seus deveres, e que deitado não é problema de ninguém. Eu lutei sempre por isso”, disse.

Casamento de Paulo Tardivo e Tiago Pessoa Crédito: @orumweddings

A cerimônia do casamento de Paulo Tardivo e Tiago Pessoa aconteceu no final da tarde e contou com a presença de amigos e familiares do casal. A animação da festa foi comandada pelos shows de Cheiro de Amor e É O Tchan.