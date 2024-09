E OUTRA...

Equipe de Raquel Brito responde após tias chamarem baiana de 'falsa, mentirosa'

Situação veio à tona após comentário da peoa em A Fazenda

Da Redação

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 12:08

Tias de Raquel Brito Crédito: Redes sociais / Record

A irmã de Davi Brito, Raquel Brito, está confinada em A Fazenda 16 e causando polêmicas fora do reality show da Record. Isso porque, durante uma conversa com colegas de confinamento, ela disse que as tias, irmãs da sua mãe Elisângela, nunca convidavam para as festas de família.

O comentário da peoa, no entanto, não pegou muito bem. A tia de Raquel, Rosângela, disparou comentários contra a sobrinha, a chamando de mentirosa e negando todas as informações que foram ditas dentro de A Fazenda.

"Raquel é uma mentirosa, aluna da mãe dela, que nunca prestou. Eu sempre fiz o que pude, minha mãe tirava da boca para dar para ela, e agora ela vem para a mídia falar que a família nunca ajudou ela", disse em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

?VEJA: Tia de Raquel Brito se revolta com falas da sobrinha em #AFazenda e diz que a moça é mentirosa, tal qual sua mãe.



[image or embed] — Central Reality (@centralreality.com.br) September 21, 2024 at 9:58 PM

Ainda na gravação, ela contou que, no dia em que Davi chegou a Salvador após o reality, Raquel e Elisângela excluíram a família. "Ela colocou a gente para fora da casa dela. Ela fez tudo de caso pensado. O documentário do Davi foi gravado na minha casa, isso na sexta-feira, no domingo, Elisângela colocou todo mundo para fora. Foi tudo esquematizado", explicou.

Em outro vídeo, agora com Bethy, também irmã de Elisângela, a familiar disse que Raquel estaria fingindo ser uma pessoa boa e doce, mas, na verdade, segundo ela, a jovem é agressiva até com a mãe.

"Ela está querendo convencer vocês de que é uma menina doce, uma menina boa. Depois que Davi saiu do Big Brother ela chegou a bater na mãe, chutou a mãe, pegou o celular para dar no rosto da mãe por causa de um prêmio que nem é dela, isso no reality ela não vai dizer. A mãe dela chegou para a gente para contar que Raquel bateu nela, por causa de um prêmio. Chamou até Davi para contar que a irmã bateu nela e Davi até abafou o caso na época".

?GRAVE: Tia acusa Raquel Brito de bater em sua mãe: "Bateu, chutou na mãe por causa de um prêmio que nem é dela!" #AFazenda



[image or embed] — Central Reality (@centralreality.com.br) September 21, 2024 at 10:09 PM

A tia de Raquel aproveitou para contar, também, que a mãe de Davi nunca teve uma vida díficil, e sim, bastante movimentada porque "teve carro, casa, ponto comercial dentro do shopping, fora do shopping, ela nunca morou na rua, nunca passou fome, pelo contrário. Isso ela não falou".

Assessoria de Raquel se pronuncia

A equipe jurídica de Raquel Brito emitiu um comunicado nas redes sociais.