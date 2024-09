POLÊMICA

A Fazenda 16: Flor comete intolerância religiosa com peoa que raspou cabeça para o Candomblé

Depois que a Prova de Fogo aconteceu neste domingo (22), em 'A Fazenda 16', Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, voltou para a sede chateada com o comentário de Flor Fernandez. Segundo a jovem, a apresentadora disparou comentários gordofóbicos.

Flora disse que escutou a colega de confinamento dizendo que estava orando para conseguir fazer a prova porque ela tinha dores no joelho. "Eu quero saber da onde ela me conhece. Aí hoje falou que eu não consegui me arrastar! Isso foi estratégia. 'Queria ver se fosse você carregando a Flora', ela falou para a Vanessa".