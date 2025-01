CIRCUITO BARRA-ONDINA

Carlinhos Brown anuncia volta do bloco Timbalada ao Carnaval de Salvador

Volta do bloco no Carnaval é para celebrar os 40 anos de axé music

Alô Alô Bahia

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 16:54

Carlinhos Brown Crédito: Divulgação

Para a alegria da nação timbaleira, depois de uma pausa de dois anos, o bloco Timbalada vai voltar a levar a magia do Candeal ao Circuito Barra-Ondina. O desfile será no sábado de folia (1º/3), sob a direção de seu criador, Carlinhos Brown, no ano histórico de quatro décadas do axé music.

“Será um dia muito especial para nós, timbaleiros e timbaleiras. Este ano, vou sair de Timbalada, celebrando um movimento social e cultural de um repertório de ritmos, letras e músicas que criei para entreter o público”, avisou o cacique neste domingo (12).

Os abadás começaram a ser vendidos a partir de meio-dia desta segunda-feira (13), pelo site e nas seguintes lojas físicas situadas no 2º piso do Shopping da Bahia: Central do Carnaval, Folia Bahia e Quero Abadá. Os preços ainda não foram divulgados.

O bloco Timbalada foi pensado e fundado por Carlinhos há 30 anos e, atualmente, é puxado por Denny Denan. Em 2024, o bloco não saiu no Carnaval de Salvador. Denan até chegou a afirmar que o bloco também estaria ausente do circuito em 2025. Àquele momento, o cantor atribuiu a decisão às incertezas sobre as condições para colocar o bloco na rua.