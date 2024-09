MÚSICA DE QUALIDADE

Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto gravam audiovisual em concerto inédito na Concha Acústica do TCA

A apresentação, que ganhará registro audiovisual, será realizada no dia 27 de setembro, a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 90 e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.

Com regência do mestro Rodrigo Toffolo, diretor artístico e regente titular da Orquestra Ouro Preto, o concerto passeia pela obra de Brown, ressaltando toda sua grandiosidade musical.

O repertório promete contemplar todas as várias facetas do Cacique do Candeal, reunindo alguns de seus maiores sucessos, incluindo os hits “Amor I Love You“, “Já Sei Namorar” e “Vilarejo”, gravadas com o grupo Tribalistas, ao lado de Marisa Monte e Arnaldo Antunes. Além dessas canções, outros clássicos integram o setlist, entre eles “Maria de Verdade”, “Segue o Seco”, “ECT” e as dançantes “Quixabeira” e “A Namorada”, que ganham novos arranjos.