Com show marcado em Salvador, Diogo Nogueira celebra três anos de iniciação no candomblé

O sambista comentou sobre respeito e intolerância religiosa

Alô Alô Bahia

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 13:04

Diogo Nogueira completa três anos de candomblé Crédito: Redes sociais

O cantor Diogo Nogueira utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (4) para celebrar três anos desde que fez sua iniciação no candomblé. Na publicação, o artista compartilhou imagens da cerimônia e destacou a importância do momento para a sua vida.

“Hoje faz 3 anos da minha feitura no candomblé! Foi um momento lindo e importante, onde me conectei com toda a religião e meus orixás. Obrigado ao meu pai @fabionogueiraofficial, que faz parte da minha família também. Fábio, pai de Jagun! Obrigado, minha casa de Axé! Olorum Modupé!”, escreveu Diogo.

Em outubro do ano passado, o sambista também falou sobre o assunto ao interagir com o público através das redes sociais. Na ocasião, ele falou sobre tolerância e respeito às mais diversas formas de expressão da fé e religiosidade.

“Têm pessoas que respeitam o que você segue, têm pessoas que não respeitam. Eu sou candomblecista. Meu santo de cabeça é Oxossi, o caçador. Fundamental disso tudo de eu estar falando da minha religião aqui, é que as pessoas respeitemo que eu sou e o que eu admiro e respeito dentro da minha religião. Não só da minha, acho que Deus é uma divindade que jamais recusou, jamais ofendeu e jamais fez qualquer coisa contrária do que amar. Então, ame e respeite a religião de cada um, seja qual for”, declarou.

Em tempo:

O cantor Diogo Nogueira vai celebrar o melhor do samba com um show especial em Salvador. A apresentação acontece no dia 15 de novembro, a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.

Além de novas leituras para os sucessos de sua carreira, como “Pé na Areia”, “Alma Boêmia”, “Clareou” e “Sou Eu”, o artista traz o samba de roda da Bahia para o palco e o melhor do cancioneiro popular brasileiro, indo de Arlindo Cruz a Chico Buarque, de Zeca Pagodinho a Tim Maia.