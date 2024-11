FAMOSOS

Carlinhos Maia revela abusos sexuais na infância e fala de trauma com crianças

Como mãe do influenciador tem deficiência auditiva, criminosos se aproveitavam

"Eu fui abusado várias vezes quando criança, por vizinhos, parentes... graças a Deus eu não me tornei um criminoso. Até um tempo atrás, não gostava de colocar nem criança no meu colo porque remetia às coisas que faziam comigo e para não acharem que eu iria fazer alguma coisa com a criança", disse.