Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta de hospital em São Paulo

Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta segunda-feira, 21. O apresentador de 87 anos estava internado desde a quinta, 17, após ser diagnosticado com covid-19.



A informação foi confirmada ao jornal O Estado de S. Paulo pela assessoria de imprensa do artista, que também informou que "ele volta para casa, mas deve retornar para as gravações na próxima semana".



O humorista teve alta antes mesmo do esperado, já que no sábado, 19, a equipe dele havia dito que a previsão era de que ele permanecesse no hospital até a terça-feira, 22. Na ocasião, a assessoria também disse que ele estava "se recuperando muito bem".