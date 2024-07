'ESCREVE MEU NOME'

Carmo Dalla Vecchia anuncia livro com mais de 170 nudes de fãs

O artista informa que, para além das fotos eróticas, as partes íntimas representadas nas fotos contém seu nome, ‘’Carmo Dalla Vecchia’’, escrito com caneta. Essa particularidade nas fotografias o inspirou a nomear o livro de “Escreve Meu Nome”.

Segundo o ator, apesar de nunca ter solicitado, é comum, para ele, receber fotos íntimas de seus seguidores. Della Vecchia explica um pouco da proposta que trará em seu livro. “Vou lançar um livro de rol*s. Não peço para ninguém, mas as pessoas me mandam muitos nudes. Uma vez, eu estava fazendo um musical e um amigo me mandou uma foto dele com meu nome escrito à caneta na rol* dele. Aí, as pessoas começaram a me mandar nudes e eu disse: 'Peraí, sou um homem casado!'", afirma o ator.