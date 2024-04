QUANDO A MODA ENCONTRA A LUTA

Carol Barreto lança livro Modativismo nesta quarta-feira (08) no Espaço Cultural da Barroquinha

Carol Barreto teve seu interesse pela moda despertado ainda na infância, quando desenhava seus primeiros croquis. Na adolescência, sonhava com a graduação de moda no Ceará. Mas, sem condição para estudar fora do estado, ela decidiu aprendeu sozinha, com apoio da família, vendendo seus modelos às colegas da vizinhança, descobrindo o que estudar a partir da ementa dos cursos profissionalizantes e sempre determinada.