Guto Lago renova menu do Carvão com novas criações

Restaurante especializado em carnes nobres ganha pratos e entradas autorais

Ronaldo Jacobina

Publicado em 28 de setembro de 2024 às 05:00

Lulas na brasa com molho romesco Crédito: Jota Junior/ Divulgação

Desde sua chegada ao Carvão, em dezembro do ano passado, que o chef Guto Lago vem sendo cobrado pelos apreciadores de sua cozinha para apresentar suas criações na nova casa. A cobrança faz sentido, afinal a união de Guto Lago com o Carvão parecia ser um daqueles casamentos improváveis, onde um dos cônjuges é fogo e o outro ar. Mas como em muitas histórias com final feliz, esta não é diferente. O chef, cuja trajetória vem de uma gastronomia contemporânea autoral, foi aos poucos alinhando seu estilo ao da nova casa. Primeiro se familiarizando com a cozinha de brasa, que é uma das marcas do Carvão, depois, aos poucos, devagarinho, foi apresentando algumas de suas criações ao menu executivo. Não tardou e o fogo subiu com a força do ar.

Um experimento aqui outro acolá, Guto foi aos poucos imprimindo sua assinatura à sua nova casa. E o resultado desse casamento feliz já pode ser conferido no novo cardápio que chega à mesa com o frescor da novidade, mas mantendo os clássicos da casa, como os perfeitos cortes de carne que deram, e continuam dando, fama ao restaurante. Agora, ancho, chorizo, fraldinha e o assado de tira dividem espaço com outras opções como o carré de cordeiro na brasa com risoto de funghi porcinni, guancialle e gremolata de hortelã; ou com o risoto de camarão com manteiga defumada, só pra ficar em algumas das contribuições do chef ao novo menu.

Tagliatta com purê defumado tomate, grana padano e pistache Crédito: Jota Junior/ Divulgação

Para quem duvidou de que essa união daria certo, vai se surpreender com o entrosamento dos envolvidos. De um lado, percebe-se um chef à vontade com a cozinha, do outro os donos satisfeitos com a aquisição. E, como não poderia deixar de ser, esse relacionamento se reflete nos criativos e saborosos pratos que chegam à mesa. Do couvert, que se impõe com um boníssimo azeite brasileiro, pão artesanal com manteiga defumada, pasta de alho e, para coroar este abre-alas, um queijo de cabra coberto por frutos secos que rouba totalmente a cena e assume o protagonismo da tábua. Descomplicado e perfeitinho!

Carré de Cordeiro na brasa com risoto de funghi Crédito: Jota Junior/Divulgação

Mas Guto Lago, como era de se esperar, foge do óbvio e vai além. Nas entradinhas ele apresenta uma tagliatta com purê defumado tomate, grana padano e pistache que é uma boa opção para compartilhar, como aliás, é sugerido no próprio cardápio. Este, aliás, foi um pedido de um dos sócios, Guilherme Pinho, que fica à frente da direção. “Sou apaixonado por tagliatta e sentia falta no nosso menu, então sugeri ao chef incluir e, embora não tenha sido uma surpresa, porque conheço o talento de Guto, ele entregou um prato extraordinário, com perdão da falta de modéstia”, elogia.

Só pra ficar nas entradinhas, até algumas das clássicas ganharam novas versões, como a lula na brasa, que recebeu um molho romesco que deixou o molusco ainda mais saboroso. Não que o anterior também não fosse. Vale destacar outra novidade: o Toasted de cogumelos frescos e abacaxi, ambos defumados, outra das técnicas da cozinha do Carvão que o chef aperfeiçoou. O sanduíche é bem tostadinho, como o nome já diz, e o recheio, que é leve, ganha refrescância com as minúsculas fatias de abacaxi.

Carpaccio de polvo Crédito: Jota Junior/Divulgação

Morangos alado com chocolate branco, gel de framboesa e sorvete de pistache Crédito: Jota Junior/Divulgação

Para fechar a experiência aposte em duas sobremesas: morangos alado com creme de chocolate branco, gel de framboesa e sorvete de pistache ou cheescake de pistache com creme de morangos. Se não aguentar as duas, feche os olhos e aponte pra uma das últimas linhas do cardápio. Em qualquer das duas será feliz, porque é assim que saio do Carvão, cada vez que vou lá.

SERVIÇO:

@restaurantecarvao

Rua Professor Sabino Silva, nº 5, Chame Chame.

Funcionamento: segunda a sábado, das 12 às 16h e das 18h às 22h30

Domingo: 12h às 16

Reservas: 71 99632 8682