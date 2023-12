Casa em que Beyoncé passou a infância pega fogo no Natal, diz site

A casa em que Beyoncé viveu quando era criança, em Houston, no Texas (EUA), pegou fogo na madrugada da segunda-feira, 25, dia de Natal. A informação foi revelada pelo site TMZ.



Segundo o site, o incêndio foi contido pelos bombeiros, que chegaram na casa por volta das 2 horas da manhã e, em dez minutos, controlaram as chamas. Não foram divulgadas hipóteses para a origem do fogo.



Os atuais moradores do imóvel não se feriram. A residência no Texas foi registrada no filme Renaissance: A Film By Beyoncé.