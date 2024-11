FAMOSOS

Casados há 20 anos, Lázaro Ramos fala sobre vida sexual com Taís Araújo: 'Marcamos dia e hora'

Em entrevista com Angélica, o ator revelou os desafios da rotina conjugal com a esposa

Em um novo episódio do programa 50 & Tanto, apresentado por Angélica no Globoplay, Lázaro Ramos aproveitou o espaço para revelar detalhes sobre sua vida íntima com Taís Araújo. O ator, casado há quase duas décadas com a atriz, falou sobre como eles administram a vida sexual.