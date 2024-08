JORNALISMO E ESPORTE JUNTOS

Casal aleatório: Ana Paula Araújo e Bernardinho estão namorando

Mesmo estando diariamente na frente das telas, Ana Paula é conhecida por ser triatleta, ou seja, o esporte está no sangue. Antes do técnico de vôlei, a jornalista teve um casamento com o empresário Christiano Londres (2004 - 2011) com quem teve uma filha, Melissa, de 18 anos. Em seguida, quatro anos de namoro com o advogado Pedro Corrêa.