ILHADOS COM A SOGRA

Casal de reality da Netflix faz vaquinha para ajudar ex-participante que está morando em abrigo

Ex-participante diz que está em situação de "vulnerabilidade" e sendo processada por um produtor do programa

Severina Tenório, que participou do reality Ilhados com a Sogra, da Netflix, está vivendo em um abrigo após o programa. Nas redes sociais, os ex-participantes Antonio Donatti e Ana Donatti, que não são parentes de Severina, divulgaram uma campanha de doações online para ela. Até este domingo (15), a vaquinha já havia arrecadado R$3.044 - valor que representa 29% da meta, que é de R$10,6 mil.

"Vimos como está a situação da Severina. Ela está morando em um abrigo, sem emprego e sem casa. Resolvemos entrar em contato com ela e fazer uma vaquinha para ajudá-la a pagar, pelo menos, o básico", disse Ana Donatti, em um vídeo publicado no Instagram.

"Eu vim fazer a minha defesa em um processo em que estou sendo acusada por um dos produtores da Netflix. Estou pedindo ajuda e meus amigos do reality, se compadeceram com a minha situação e estão promovendo essa vaquinha para eu sair dessa situação. Além de eu estar sendo processada, não tenho onde morar", desabafa Severina.

Família se posiciona

Neste domingo (15), com a repercussão da vaquinha, Mayara Tenório, filha de Severina, e o marido, Thy César, publicaram um vídeo no Instagram em que falaram sobre a situação. Segundo Mayara, a situação financeira da família piorou depois do programa da Netflix. O casal mora em São Paulo e a mãe, no Rio de Janeiro.