Caso Diddy: rapper tinha lista de exigências para mulheres em suas festas

Dentre elas, Sean solicitava mulheres com, no máximo, 63 kg

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 17:14

O rapper Seam Combs, conhecido como P Diddy, possuía uma lista de exigências para as mulheres que frequentavam suas festas. A informação foi repassada por uma das organizadoras dos festejos, entre 2004 e 2005, ao jornal NY Post. Dentre as regras, Diddy exigia que todas elas não pesassem mais do que 63 kg.

"Faríamos uma pesagem, se necessário", contou a mulher, que afirmou ainda que ele carregava consigo uma balança para checar o peso das mulheres. "As meninas tinham que ser jovens e gostosas, então eu sempre tinha uma balança por perto, caso precisasse ter certeza. O número era 140 libras (63 kg)".

Além da exigência de peso, as mulheres precisavam cumprir requisitos de; não possuir celulites, piercings, muitas tatuagens, flacidez ou cabelos curtos. Além disso, havia regras de vestimenta para as mulheres: "Nada de calças. Nada de jeans. Nada de sapatos baixos. Toda garota tinha que usar um vestido de festa, de preferência bem curto, apenas o suficiente para cobrir suas nádegas, mas não mais longo do que o meio da coxa. Decote à mostra. E cada uma delas tinha que usar saltos altos. Quanto a isso, não havia exceção: saltos altos."

Crimes

Sean 'Diddy' Combs, rapper e produtor de 54 anos, foi preso em Nova York, nos Estados Unidos, no último dia 16 de setembro, acusado de atividades ilícitas que incluem tráfico sexual, agressão e associação criminosa. Considerado um magnata do hip-hop, Diddy é um dos grandes nomes da indústria fonográfica americana.

De acordo com as acusações, Combs teria organizado festas regadas a álcool e drogas em hotéis de luxo, que duravam dias. Apelidadas de 'freak-offs', as festas eram frequentadas por diversas celebridades e figuras poderosas do entretenimento no início dos anos 2000.

Um novo processo alega que Sean "Diddy" Combs abusou sexualmente de um garoto de 10 anos de idade em 2005. O processo foi movido em Nova York por Houston Tony Buzbee, que detalhou o uso de drogas e a agressão contra o jovem em um hotel em Manhattan, segundo o portal americano Deadline, em nota publicada na segunda-feira (28).