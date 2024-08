SUSTO

Cauã Reymond revela incidente em Bali enquanto surfava: 'Nadei 1h30'

Apesar do susto, Cauã conta que vai continuar aproveitando a viagem para surfar

Cauã Reymond passou por um susto enquanto surfava em Bali, na Indonésia. O strep - a corda que mantém o surfista preso à prancha - se rompeu. "Levei uma hora e meia nadando, sem prancha, para sair do mar. Que roubada!", contou nos stories do Instagram nesta sexta, 23.

Apesar do susto, Cauã conta que vai continuar aproveitando a viagem para surfar. "E é isso aí. De vez em quando a gente passa um sufoco... tem que olhar direto pro olho do furacão, não pode baixar a cabeça. Levantar a cabeça e pensar em como sair de cada situação. Hoje foi uma dessas. Está tudo bem, agora vou comer, descansar e amanhã voltar para a água", finalizou ele, que ainda agradeceu a Deus e a um amigo que o ajudou a sair do mar.